La Lamborghini du pape François adjugée à un prix de folie à Monaco

Sotheby’s était loin d’imaginer à quel point la voiture attirerait les regards.

Recouverte de liserés blanc et or aux couleurs du Vatican et dédicacé d’un "Francesco" sur le capot, cette Lamborghini Huracán RWD coupé est finalement partie au prix de 715.000€.

Une coquette somme qui sera entièrement reversée à des œuvres caritatives choisies par le pape.

La bataille des acheteurs

La vente de la voiture papale aura été longue, voire très longue.

Et pour cause: deux acheteurs se sont disputé le bolide capable d’atteindre les 100km/h en trois secondes.

C’est finalement un Espagnol, au téléphone, qui décrochera la vente face à son concurrent dans la salle.

A chaque nouvelle enchère retentissaient les applaudissements de la foule.

"Madness", articule un acheteur en entendant le prix final.

Quelque peu déçu, l’autre acheteur, présent dans la salle, conservera tout de même le sourire, félicité par les spectateurs.

Bien loin des 350.000€ estimés par Sotheby’s

"Je n’ai jamais vu une telle stratégie", affirme le commissaire priseur en charge de la vente.

En effet, une fois la barre des 600.000€ dépassée, les deux acheteurs ont renchéri à coups de 5.000€.

625.000, 630.000, tout le Grimaldi Forum a retenu son souffle.

Lorsque le marteau a enfin résonné contre la table, le suspense est retombé.

Une chose est sûre, à chaque fois qu’il rentrera dans sa voiture, le nouveau propriétaire de la Lamborghi dédicacée d'un "Francesco" sur le capot repensera à ce jour béni.