La Lamborghini du pape François est à vendre aux enchères à Monaco

La Papamobile, c’est "l’immatriculée Conception. Un pape au-dessus, seize soupapes en dessous", disait le taquin Coluche. Qu’aurait-il dit de la Lamborghini papale qui sera adjugée par Sotheby’s, ce samedi à 14 h au Grimaldi Forum?

Offerte au pape François le 15 novembre 2017, par les représentants de la firme italienne, le bolide a sous le capot de quoi décoller les pavés de la place Saint-Pierre. Six cents chevaux aussitôt bridés et remisés dans un box du Vatican, sa Sainteté refusant de parader dans des véhicules trop ostentatoires.

Il préfère la Renault Kangoo électrique Z.E

Exit ainsi les limousines de ses prédécesseurs, le souverain pontife privilégie les véhicules "propres, à commencer par sa Renault Kangoo électrique Z.E. customisée en Papamobile.

Pas de fumée blanche dans son sillage donc – tout du moins depuis celle de sa proclamation, chaque offrande mécanique étant remise en vente au profit d’associations.

Le pape avait déjà vendu sa Harley-Davidson. En 2014, sa Sainteté avait ainsi déjà confié à la maison de ventes Bonhams la vente aux enchères d’une rutilante Harley-Davidson Dyna Super Glide. Sortie d’usine spécialement pour le 110e anniversaire d’Harley, la bécane avait atteint les cieux sous le marteau grâce à la dédicace papale apposée sur son réservoir.

Estimé entre 12.000 et 15.000 euros, le terrible engin avait fait monter le désir des collectionneurs. L’un d’eux, européen, enchérissant à un train d’enfer jusqu’à 241.500 euros (frais compris). Quête inespérée pour le Vatican qui avait alors reversé la somme à l’association Caritas Roma, chargée de rénover un foyer d’accueil pour les sans-abri.

Don pour l'Irak

Cette fois, l’argent de la vente de la Lamborghini papale sera dédiée pour 70 % à la reconstruction d’habitations, de lieux de culte et de structures publiques dans la plaine de Ninive en Irak, attaquée et assiégée par l’organisation État islamique. 10 % iront à l’organisation "Amici per il Centrafrica Onlus", qui vient en aide à la population centrafricaine, 10 % pour le Groupe international des chirurgiens amis de la main (Gicam) et 10 % pour l’Association communautaire du Pape Jean XXIII.

Adjudications bénites

Des projets ambitieux à la hauteur des espoirs nourris par les commissaires priseurs de RM Sotheby’s, branche auto de Sotheby’s.

Lot n° 161 d’un catalogue d’exception comprenant 201 pièces, la Lamborghini Huracán RWD coupée est habituellement présentée à la vente aux alentours des 200.000 euros. A Monaco, la mise à prix ne se fera pas à moins de 250.000 euros et Sotheby’s espère bien passer la barre des 350.000 euros.

Capable d’atteindre les 100 km/h en trois secondes et des poussières, le modèle hybride en carbone et aluminium possède la particularité d’être recouvert de liserés or et blanc, en référence aux couleurs du Vatican. Un bolide béni à ne pas manier les yeux fermés pour autant.