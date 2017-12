Excédé par les vols de plaque de la rue Johnny-Hallyday, ce maire décide d'en vendre pour contenter les fans

Le coût? 95 euros. "L'argent demandé correspond exactement aux frais que l'on va engager pour la production des plaques et pour les livraisons. Si on en tire 100 ou 200 euros de profit, cet argent ira au centre communal d'action sociale", assure Gérard Dézempte.

Et déjà plus de 600 commandes ont été passées depuis la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie!

La livraison est prévue le 15 février.

Et, comme le dit si bien le maire, "quand on aime, on est capable d'attendre".