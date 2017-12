Et l'entreprise qui vous a le plus pourri la vie cette année est...

"Dans la vie, il y a qu'des cactus", chantait Jacques Dutronc. Et la rédaction de 60 Millions de consommateurs tient à le faire savoir.

Les premiers "Cactus de la conso" ont été attribués par le magazine ce jeudi.

Ces trophées "sont décernés à ceux qui ont, plus ou moins gravement, plus ou moins intentionnellement, "pourri" la vie de leurs clients cette année", est-il renseigné.

Et cette année, le "Cactus d'or revient... à SFR.

"une impressionnante série de cafouillages"

L'opérateur télécoms est épinglé en raison "d’une impressionnante série de cafouillages au fil de l’année": "hotline inefficace, pannes interminables, réengagements à l’arrache, résiliations compliquées, le tout assaisonné de hausses de tarifs passées en plein été… La contre-performance est remarquable", note 60 millions de consommateurs.

38% des clients SFR se disaient insatisfaits des prestations de l'entreprise, contre 12% pour Orange et 7% pour Free, indiquait une consultation menée par le magazine fin 2016.

"On vend mal nos produits et on ne s’occupe pas assez bien de nos clients", a reconnu Patrick Drahi, devant des analystes financiers, en novembre.

Les lauréats de l’année dans les autres catégories

La pire pratique commerciale: Engie;

La défaillance: Ryanair;

La mesquinerie: les factures de rattrapage d’électricité;

Le scandale sanitaire: Sanofi avec la Dépakine;

La fraude: Chick Friend à l’origine de l’affaire des œufs au fipronil;

L’espionne: la poupée connectée Cayla;

Le produit le plus dangereux: le siphon à chantilly à tête en plastique;

La pratique la moins écolo: McDonald’s France et ses 75% de déchets non recyclés;

L’aliment le plus surcoté: le steak végétal;

L’arnaque: les faux virus informatiques;

Le placement le plus pourri: le diamant;

La révélation qui fait mal: les nanoparticules dans les gâteaux et bonbons.