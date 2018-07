D’où venait cette odeur dans les rues de la Condamine et de Fontvieille ?

«Mais c’est quoi cette odeur ?» demandait hier après-midi une jeune femme à la mine dégoûtée dans les rues de la Condamine. Idem à Fontvieille, où les passants regardaient sous leurs semelles.

On n’ira pas jusqu’à dire qu’on a mené l’enquête, mais on s’est renseigné. La piste nous a menés au stade Louis-II, où l’on procède en ce moment à un nouveau plaquage. C’est à dire qu’on change la pelouse. «Nous avons épandu de la matière organique issue de la dégradation de végétaux. C’est comme quand on met du fumier à la campagne !» explique Franck Nicolas, le responsable de la pelouse du stade.

Ce n’est pas la première fois que le stade change de pelouse, mais cette fois, la chaleur a participé à la propagation du fumet dans l'Ouest de la Principauté.