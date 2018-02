Les poids-lourds à nouveau interdits de circuler sur les autoroutes A8 et A57

Les flocons de neige s'amassent sur l'autoroute entre Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et l'Italie.

La circulation sur l'A8 et l'A57 est ainsi interdite pour les véhicules de transports de marchandises et les véhicules de transports routiers pesant plus de 7,5 tonnes, indique un arrêté du préfet de la zone de défense et sécurité Sud.

Des aires de stockage ont été mises en place:

- stockage à Trets noeud A8/A52 A8/15 sens Ouest/Est;

- retournement A57/Ret Puget Ville;

- stockage A8/7 à Vintimille dans le sens Est/Ouest;

- retournement à Menton sur A8;

- retournement à l'échangeur 38 Fréjus Est A8 Ret Ech 38-2 sens Est/Ouest.

"Ces interdictions de circulations ne sont applicables ni aux véhicules et engins de secours et d'intervention, ni aux véhicules de transport de voyageurs et d'animaux vivants. Dérogation pour les transports de sels", informe la préfecture du Var.

Cette mesure est effective à compter de ce mercredi midi jusqu'à la fin des perturbations neigeuses.