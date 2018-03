Le tunnel de Castillon fermé pour une durée indéterminée en raison de travaux

Le tunnel est fermé pour une durée indéterminée.

Déviations mises en place:

- pour les véhicules ne dépassant pas 3,50 m de haut et 19 t de PTAC, par la RD 2566 via le Col de Castillon

- pour les véhicules de plus de 3,50 m de haut et 19 t de PTAC, pas de déviation possible.