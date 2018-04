Grève SNCF : 2.000 véhicules en plus recensés à la sortie de Monaco ce mardi soir

On craignait une pagaille monstre en heures de pointe. La grande bousculade matinale dans les gares du secteur. Finalement, il semblerait que la grève des cheminots, annoncée en amont et à outrance aux usagers de la SNCF, se soit déroulée dans un calme relatif, ce mardi à Monaco.

Forcément, le flux s’est déporté sur le réseau routier. « Le matin, aux entrées et sorties de Monaco, on a constaté mille véhicules en plus que d’habitude. Intra-muros, il n’y a pas forcément eu d’impact, analyse Stéphane Porcu, chef de bureau au Centre intégré de gestion de la mobilité à Monaco. Sur le réseau autoroutier, les embouteillages se sont formés plus tôt, dès 7 heures du matin et au-delà de dix heures. »

Bus et covoiturages plebiscités

Comme vers 11 heures lorsqu’Escota a décidé de fermer, un temps, l’accès au tunnel de Monaco (A500) pour réguler la circulation. Une procédure classique de sécurité lorsque les bouchons remontent trop haut au cœur de l’ouvrage.

Même constat, ce mardi soir, avec 2000 véhicules supplémentaires et des ralentissements constatés sur la Moyenne Corniche.

Beaucoup de travailleurs pendulaires ont opté pour les options du bus ou du covoiturage.

Hier soir, dans le sens du retour, les usagers de la route et du train n’ont guère été mieux épargnés. Et ne le seront, sans doute, pas mieux lors des 35 prochains jours de grèves en trois mois (1). « Les horaires de trains du lendemain sont disponibles dès 17 heures sur l’application SNCF », rappelle toutefois le porte-parole de SNCF Mobilités.



1. Pour la ligne Cannes/Vintimille, 26 trains au total sont prévus aujourd’hui.