Après la pluie, le point sur l'état des routes ce lundi à 8 heures

Estéron - Préalpes:

- En raison d’un affaissement de chaussée, la route du Pont Charles Albert (RM 2209 – Le Broc) est coupée, dans les deux sens de circulation, entre les lieux dits "Les Vallières" et "le Clos Martel" depuis lundi 26 février à 16h, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par la RM 1

- Risque de verglas

- Risque de chutes de pierres

Pays Grassois:

- En raison de la chute d’un mur, la RD 4 (Grasse) est coupée à la circulation au niveau de l’embranchement avec le chemin des Capucins, depuis ce dimanche à 18h20, pour une durée indéterminée. Déviation locale mise en place

- En raison d’une inondation, la RD 12 (Caussols) est coupée dans les deux sens de circulation, depuis ce dimanche à 15h45, pour une durée indéterminée. Déviation locale mise en place

- Risque de verglas

- Risque de chutes de pierres

Moyen-Var:

- Risque de chutes de pierres.

Haut-Var/Cians/Daluis:

- En raison d’un risque fort d’avalanche, la RD 2202 (Estenc) est coupée dans les deux sens de circulation, après Estenc, depuis le 11/03/18 à 15h, pour une durée indéterminée. Le refuge de la Cantonnière n’est plus accessible

- Risque de verglas

- Risque de chutes de pierres

Tinée:

- Préalablement coupée en raison d’un éboulement 4 kilomètres au nord de Saint-Sauveur-sur-Tinée, la RM 2205 (Saint-Sauveur-sur-Tinée) est rouverte sur une voie, par sens alternés, depuis ce dimanche à 19h15

- Équipements spéciaux obligatoires pour accéder à Isola 2000 (RM 97)

- Risque de verglas

- Risque de chutes de pierres

Vésubie:

- Risque de verglas

- Risque de chutes de pierres

Menton/Roya/Bevera:

- En raison de chutes de pierres, la RD 2566a (Castillon) est fermée dans les 2 sens de circulation, depuis ce dimanche à 17h30, pour une durée indéterminée. Déviation mise en par la RD 2566, via le col de Castillon. La circulation sur la RD 2566 est interdite aux véhicules de plus de 3,70m de hauteur et dont le PTAC > 19T

- Risque de verglas

- Risque de chutes de pierres.

Paillon/Turini:

- Risque de verglas sur secteur de Turini

- Risque de chutes de pierres

Bande Littorale:

- Préalablement fermé suite aux intempéries, le passage Maïcon (RM 95d - St-Laurent-du-Var) a été rouvert à la circulation dans les 2 sens ce lundi à 8 heures

Fermeture hivernales:

- Col de la Bonette (RM 2205 - St. Dalmas-le-Selvage)

- Col de la Lombarde (RM 97 – Isola)

- Col de la Cayolle (RD 2202 – Entraunes)

- Col des Champs (RD 78 / St-Martin-d’Entraunes)

- Circuit de l’Authion (RD 68 – Turini)

- Route de la Madone de Fenestre (RM 94 – St-Martin-Vésubie)

- Route du Boréon (RM 89 – St-Martin-Vésubie)

- Route des Tourres (RD 174 – Chateauneuf d’Entraunes)

- Route des vacheries de cerise - (RM189 - Saint-Martin-Vésubie)

- Accès au Libaret (RM 31 - Venanson)

- Route de Demandols (RM 139 - Saint-Étienne-de-Tinée)

- Col du Buis (RD 2211 – Briançonnet)

- Col de l’Ablé (RD 54 – Lucéram)

- Route d’accès au pont du Contet – (RM 171 – Belvédère)