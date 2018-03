Plusieurs médias, dont le groupe Nice-Matin, vont utiliser leur propre système de comptage lors des manifestations

Pourquoi?

Jusqu'ici, les médias disposaient des décomptes de la police et des organisateurs pour estimer le nombre de participants à une manifestation.

Dans un souci d'indépendance, un collectif de plusieurs médias a décidé de se doter de son propre système de comptage.

Quels médias?

Outre le groupe Nice-Matin et l'ensemble de la presse régionale et départementale, Libération, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, La Croix, de l'AFP, de France 2, France 3, Canal+, CNews, d'Europe 1 et de RTL, Mediapart.

Qui va compter?

C'est le cabinet d’études et de conseil en communication Occurence, choisi par ce collectif, et spécialiste de ce type d’opérations dans les centres commerciaux et les salons publics ou professionnels qui va être charger de ce comptage.

Première mise en place de ce dispositif, ce jeudi 22 mars à Paris lors des manifestations.

Comment ça marche?

Deux cellules placées en hauteur, en surplomb de la manifestation, traceront une ligne virtuelle de part et d'autre de l'axe de la manifestation. A chaque fois qu'une personne passe, dans le sens de la manifestation, elle est comptabilisée.

A cela s'ajoute des "micro-comptages humains": la manifestation est filmée pendant 20 à 30 secondes à différents intervalles et différentes "intensités". Les manifestants sont recomptés humainement sur ces extraits vidéo pour ajuster le décompte fait par les capteurs et déterminer une marge d'erreur.