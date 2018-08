Onzième jour de grève pour les chauffeurs de bus de Monaco

"Les relations entre notre syndicat ne cessent de se détériorer, elles ont atteint un seuil inacceptable pour les salariés" scande Redah Bouhlel, secrétaire général du syndicat du personnel de la CAM, au onzième jour d’une grève qui semble partie pour durer.

Ce jeudi après-midi, alors que le soleil accablait les courageux qui avaient quitté leur climatisation, ils étaient environ 90 à s’être rendus sur place. Pas tous chauffeurs de bus à la CAM.

Des membres d’autres syndicats étaient venus prêter main-forte pour grossir le groupe d’une trentaine de conducteurs. Des retraités étaient là aussi, et des proches. "Parce qu’on a le nombre" disait le tract d’invitation à cette "Autobus Party".

Solidaires

Un autobus passe, le conducteur klaxonne et lève le pouce, signe que tous les revendicateurs ne battent pas le pavé.

Sirènes et sifflets à tous vents, et panneaux aux messages évocateurs: "Non aux pauses pipi chronométrées", "Stop aux cadences infernales", ou encore "Papa ou Maman à la maison 1 week-end dans le mois!"

Redah Bouhlel continue son discours: "Les conducteurs ont besoin d’un week-end de repos par mois, pour nos familles c’est essentiel."

Une demande qui n’est pas satisfaite pour ces hommes qui travaillent 6 jours sur 7.