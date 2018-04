L'Union des syndicats de Monaco soutient les cheminots

Parmi eux, Pasquale Filippone, du Syndicat du bâtiment, a insisté sur "la solidarité et l’action" pour lutter contre l’esprit individualiste grandissant. C’est ainsi qu’il a annoncé le soutien aux cheminots en France. "Nous verserons un montant qui reste à définir pour compenser les jours de grève."

Par ailleurs, Olivier Cardot, secrétaire général adjoint de l'USM, a annoncé un rapprochement avec la CGT. "On développe effectivement des relations internationales avec la CGT et comptons nous désaffilier de la Confédération européenne des syndicats qui n’est plus dans la ligne sociale que nous défendons."