Les locaux de GRDF/Enedis bloqués par des grévistes à Menton

La grève, démarrée lundi dernier, s'est peu à peu étendue au département des Alpes-Maritimes, frôlant les 100% de participants sur les sites de Cannes, Nice Arenas ou Menton.

A la demande de la direction, les pompiers sont venus à deux reprises sur ce dernier pour éteindre un "gentil feu de joie". Dont la vocation était de rendre visible la mobilisation, sans heurts. "On ne va pas couper l'énergie aux usagers, ce serait contre productif" souligne le représentant syndical Patrick Santo.

Pour qui il est intolérable que les dix plus gros salaires de GRDF se soient augmentés (pour un coût total de 1,5 million d'euros en un an) alors qu'en parallèle, les salaires sont gelés.

Et que les tarifs du gaz et de l’électricité ont considérablement augmenté pour les usagers.

"Aujourd'hui, avec la mise en concurrence, il y a plus de 14 millions de précaires énergétiques. Or les prix risquent d'encore exploser et on pourrait atteindre les 16 millions d'ici à deux ans..."

Il ajoute que les manifestant souhaitent, au fond, que soit appliquée une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy: 1/3 du bénéfice après impôts aux actionnaires, 1/3 pour l’investissement, 1/3 pour les salariés. Assortie d'une baisse des tarifs pour les usagers, et d'un maintien du service public.

"Nous en avons marre d'être autour de tables de négociation parce qu'à chaque fois on y perd. On s'y remettra quand on aura une valorisation proportionnelle à celle des patrons et que les énergies seront considérées comme d'extrême nécessité", conclut-il.