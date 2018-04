Le président des hôteliers chiffre les pertes causées par la grève... et ça fait beaucoup

Imaginons que la grève des cheminots aille jusqu'à son terme, fin juin: le préjudice pour l'hôtellerie française pourrait avoisiner les 150 millions d'euros, soit l'équivalent de 10% du taux d'occupation.

C'est le calcul, réalisé par Roland Héguy, au nom de l'organisation qu'il préside: l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).

Il a dit ce mercredi à Nice, être "très inquiet" pour ce secteur d'activité qui pèse, pour les seules Alpes-Maritimes, 18% du produit intérieur brut (PIB).

Pour l'instant, ce sont moins les annulations qui tombent que les réservations qui arrivent en moins grand nombre.

"Quelle image donne-t-on de la France?"

"Quelle image donne-t-on de la France?", regrette-t-il, alors que "2018 se présentait très bien".

Le printemps est une période stratégique pour les hôteliers qui doivent par ailleurs affronter la concurrence de plus en plus féroce des particuliers et des professionnels inscrits sur Airbnb et les autres plateformes de location occasionnelle.

C'est d'ailleurs pour lancer une campagne nationale de communication sur les réseaux sociaux que Roland Héguy était mercredi sur la Côte d'Azur.

Baptisée "CimerAlbert" (Merci Albert en verlan), elle insiste, avec humour sur les gros atouts de l'hôtellerie: l'accueil, le service, la qualité et la sécurité.