La SNCF ne prend plus de réservations pour les jours de grève en avril

"Nous avons suspendu les réservations pour les jours de grève sur la période du 3 au 29 avril", a expliqué un porte-parole de Voyages SNCF à l'AFP.

Sur le site oui.sncf, tous les TGV et Intercités sont marqués complets. Bizarrement, les billets de TER, qui eux aussi sont censés être concernés par la grève, sont encore en vente.

"Pour que les clients voyagent dans de bonnes conditions, on les invite à reporter le plus possible" leur déplacement, a ajouté le porte-parole, précisant que les billets sont échangeables ou remboursables sans frais.

Dans un bandeau en tête de page de son site, la SNCF invite les voyageurs à s'informer à 17 heures la veille de leur déplacement pour savoir si leur train circulera. Autrement, la seule option proposée est de se rabattre sur l'autocar.