Grève SNCF: comment les salariés monégasques s'organisent pour aller bosser

Face à la suppression de la plupart des trains, les usagers multiplient les alternatives pour se rendre, à l’heure, sur leur lieu de travail. Ce jeudi matin, à 10h, la gare de Cannes est vide, ou presque. Quelques touristes attendent patiemment le train de 10h23 à destination de Vintimille. C’est une fois la gare de Nice-Ville que les travailleurs monégasques s'engouffrent dans les différents wagons. Témoignages.

Jean-Michel: "Je m’arrange pour ne pas avoir à prendre le train lorsqu’il y a la grève"

Jean-Michel est évêque orthodoxe, auteur et surtout ancien cheminot. Il venait à Monaco ce jeudi matin pour un rendez-vous professionnel à Monaco..

"J’ai beau être un ex-cheminot, je ne me suis pas trop intéressé aux revendications des grévistes. C’est peine perdue. Cette grève est embêtante mais on doit d’adapter."

S'organiser à l’avance est devenu une obligation pour lui: "La plupart du temps, je fais en sorte de ne pas avoir à sortir lorsqu’il y a grève. Je calcule tous mes déplacements en fonction des deux jours de mobilisation annoncés par la SNCF."

Claire: "Les rendez-vous, c’est en fonction de la SNCF désormais"

Claire est coiffeuse à Monaco. Niçoise, elle doit s’arranger directement avec ses clients pour organiser son temps de travail. "J’accepte les rendez-vous en fonction des trains. En ce moment, j’ai des après-midi plutôt chargées à cause de cela."

La jeune femme a un emploi du temps modulable. Jamais le même horaire d’arrivée et par conséquent, jamais le même horaire pour rentrer… "C’est vraiment difficile. J’essaye de prendre un maximum de rendez-vous en fin de journée, mais c’est compliqué lorsque l’on a des enfants. En plus de devoir m’organiser pour aller bosser, je dois me débrouiller pour faire garder mes enfants."

Claude: "Je viens plus tôt au boulot"

Claude travaille dans l’immobilier à Monaco. "C’est vraiment la galère en ce moment hein?"

Dans le wagon, ils sont plusieurs comme lui à se plaindre de la situation. Le train de 10h23 n’est pas bondé contrairement à celui de 8h23. Mais en période de grève, les usagers ont la critique facile. En ce qui concerne son organisation, Claude a trouvé la solution : "Au lieu de venir à 9h, je viens à 8h. Sauf aujourd’hui où j’ai réussi à louper mon train."