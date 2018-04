Découvrez le premier numéro de Golf Azur, le magazine golf du groupe Nice-Matin

Nous sommes particulièrement heureux, et assez fiers disons-le, de vous présenter ce tout premier numéro de Golf Azur. Un magazine qui vous ressemble, qui nous rassemble. Parce que le golf n’a pas de frontière. Surtout pas ici, chez nous, où les pépites d’aujourd’hui brilleront demain, et celles d’hier font la fierté du golf français à l’international aujourd’hui. On pense à Alexander Levy, Victor Dubuisson, Romain Langasque, Julien Brun et on en oublie...

Dans notre région, le golf de haut niveau côtoie celui de tous les niveaux. Il y a ceux et celles qui ne jurent que par l’index, d’autres par la beauté et le calme de nos parcours, et certains associent volontiers les deux. Bref, le golf se vit de manière très personnelle, et nous voulons vous le faire partager dans ce rendez-vous trimestriel.

Prenez plaisir à parcourir ces pages au même titre que vous appréciez flâner sur les fairways – ou un peu à côté. Nous n’arriverons certainement pas à parler “de” tout le monde, mais “à” tout le monde, c’est certain. Voilà l’objectif que nous nous fixons. Et pour longtemps. D’autant qu’en septembre, la France va être percutée de plein fouet par la Ryder Cup et il y a de fortes chances pour que le Français qui intégrera l’équipe européenne, soit de chez nous. On prend les paris.

En attendant, nous avons rencontré Benoît Ducoulombier, le meilleur coach français. Rien de mieux pour s’échauffer.

