Le Mirazur est-il vraiment le meilleur restaurant de la Côte d'Azur et du Var?

Une consécration. Le restaurant mentonnais Mirazur a obtenu la troisième place du classement des meilleures tables du monde selon le "50 Best" dévoilé mardi à Bilbao. Une magnifique performance pour cette adresse azuréenne, qui devrait lui apporter une publicité certaine.

Mais ce statut n'est pas valable partout. Selon les classements, les avis divergent. Ainsi, selon "La liste", lancée en 2015 par les détracteurs de ce premier classement, le meilleur restaurant de la Côte d'Azur et du Var ne serait pas le Mirazur mais bien La Vague d'Or.

Installé à Saint-Tropez, ce restaurant gastronomique trois étoiles Michelin a récolté 99 points au tableau établi par "La liste", le classant ainsi 7e meilleure table du monde. Le Mirazur apparaît bien dans ce classement, mais il ne recueille "que" 88,25 points, à égalité parfaite avec une autre adresse des Alpes-Maritime, L'Oasis, domiciliée à Mandelieu-la-Napoule.

Sur Tripadvisor, le Mirazur est largement devancé ...

Le Mirazur meilleur restaurant gastronomique de la Côte d'Azur et du Var? Pour les membres du fameux réseau social TripAdvisor, c'est non. Pour les internautes, c'est encore La Vague d'Or qui l'emporte, suivi de près par Le Bar d'Ô à Ramatuelle et le Paloma à Mougins. Le Mirazur culmine lui à la 97e place des restaurants à la "cuisine raffinée".

Avec une note de 4,5 sur 5, l'adresse mentonnaise frôle néanmoins le score parfait. 65% des personnes ont d'ailleurs donné leur avis sur le Mirazur lui ont même attribué la note maximale.