LA RECETTE DU JOUR. Viande des Grisons en carpaccio

Pour 2 personnes



Préparation : 15 min



Cuisson : 0 min

LES INGRÉDIENTS









- 10 tranches de viande des Grisons,



- 70 g de roquette,



- 70 g de basilic,



- 15 g de parmesan râpé plus quelques copeaux,



- 12,5 cl d’huile d’olive,



- vinaigre balsamique.









RÉALISATION









Réalisez un pesto express : mixez délicatement le basilic, la roquette puis ajoutez l’huile d’olive et le parmesan râpé. Le pesto doit être assez fluide.







Étalez les tranches de viande sur une assiette.







Déposez quelques pointes de pesto dans l’assiette. Sur les tranches ajoutez des copeaux de parmesan et quelques feuilles de roquette.







Assaisonnez votre carpaccio avec un filet d’huile d’olive et quelques gouttes de vinaigre balsamique.