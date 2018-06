LA RECETTE DU JOUR. Salade façon César

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 40 min

LES INGRÉDIENTS





- 6 salades sucrines,

- 1 botte de radis,

- 1/2 baguette de tradition,

- 30 g de beurre tendre demi-sel,

- 18 œufs de caille, 2 c.à s. de vinaigre de framboise,

- 20 cl de crème entière semi-épaisse,

- 2 c.à s. de moutarde,

- sel et poivre,

- 100 g de parmesan en poudre,

- 30 g de graines germées,

- 18 anchois.

- quelques tomates cerises.

RÉALISATION





Retirer les premières feuilles des sucrines, les couper en quarts, les laver et les égoutter.



Équeuter les radis, couper leur pointe, les laver et les trancher finement.



Couper la baguette en fines tranches et les dorer à la poêle dans le beurre puis réserver.



Faire cuire les œufs de caille 4 minutes dans de l’eau bouillante. Les passer sous l’eau froide afin qu’ils soient faciles à écaler.



Mélanger le vinaigre, la crème semi- épaisse, la moutarde, le sel et le poivre.



Dresser les assiettes en répartissant les œufs, les sucrines, les graines germées, les radis et les anchois puis arroser de vinaigrette et saupoudrer les assiettes de parmesan.



Disposer quelques tranches de baguette grillées sur la salade et déguster.