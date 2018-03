LA RECETTE DU JOUR. Quiche aux courgettes et au pesto rouge

Pour 6 personnes

Préparation : 50 min

Cuisson : 40 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 pâte brisée,

- 1/2 pot de pesto rouge,

- 2 échalotes,

- 2 courgettes,

- 1 cuillerée à café d'origan,

- 20 cl de crème liquide,

- 3 œufs,

- 1 bûche de chèvre.

RÉALISATION





Préchauffez le four à 180 °C.



Dans une grande poêle avec un filet d'huile, faites revenir les échalotes émincées. Coupez les courgettes en rondelles.



Lorsque les échalotes sont translucides, ajoutez les courgettes, l'origan, du sel et du poivre et faites sauter le tout une dizaine de minutes.



Dans un bol, fouettez la crème avec les œufs, du sel et du poivre. Coupez la bûche de chèvre en rondelles.



Étalez la pâte dans un moule à tarte. Piquez le fond à l'aide d'une fourchette. Étalez le pesto rouge sur le fond de tarte. Ajoutez les rondelles de courgettes, les rondelles de chèvre et versez votre appareil sur le dessus.



Enfournez 40 minutes jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée.



Dégustez chaud ou froid, accompagné d'une salade verte.