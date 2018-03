LA RECETTE DU JOUR. Poulet au paprika

Pour 8 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 60 min

LES INGRÉDIENTS





- 80 g de farine,

- 1 cuillerée à soupe de sel,

- 1 cuillerée à soupe de paprika,

- 1 cuillerée à café de poivre,

- 2 poulets à rôtir en 8 morceaux,

- 5 cuillerées à soupe d’huile,

- 6 dl de fond de volaille,

- 1/4 de litre de crème aigre.



RÉALISATION





Mélanger la farine et les assaisonnements.



Laver le poulet, le sécher et l’enrober de farine assaisonnée.



Mettre l’huile à chauffer dans une grande poêle profonde ; y faire revenir le poulet.



Ajouter le fond de volaille, le paprika, laisser mijoter 40 minutes.



Retirer le poulet et garder au chaud.



Déglacer la sauce avec la crème aigre et laisser mijoter 5 minutes.



Verser sur le poulet ; servir avec des pâtes ou du riz ou des wraps.