LA RECETTE DU JOUR. Potimarrons farcis au veau

Pour 4 personnes

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 bûche de chèvre frais de 150 g,

- 75 g de crème fraîche épaisse,

- sel et poivre du moulin,

- 1 gousse d’ail,

- ½ bouquet de persil plat,

- 750 g de veau haché,

- 6 mini potimarrons.







RÉALISATION





Dans une cocotte, faites fondre le fromage de chèvre frais dans la crème fraîche épaisse.



Salez, poivrez. Ajoutez l’ail et le persil hachés. Réservez et laissez refroidir.



Mélangez avec la viande hachée de veau. Coupez les potimarrons aux trois quarts et conservez le chapeau.



Épépinez-les et mettez-les à bouillir 10 min. Puis laissez refroidir. Farcissez les potimarrons et couvrez-les de leur chapeau.



Enfournez à 150 °C (four pré- chauffé) pour 30 min et servez aussitôt.