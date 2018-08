LA RECETTE DU JOUR. Pâtes aux fleurs de courgettes

Pour 4 personnes



Préparation : 10 min



Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS









- 1 bûchette de chèvre,



- 1 dosette de safran,



- 3 œufs,



- 1 échalote,



- 20 fleurs de courgettes,



- 2 courgettes,



- 320 g de spaghettis, ou tagliatelles ou autre...



- sel,



- huile d'olive extra-vierge.

RÉALISATION













Couper en lamelles les fleurs de courgettes et les courgettes. Ciseler l’échalote et la faire blondir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.



Ajouter les fleurs de courgettes, les courgettes et poursuivre la cuisson à feu doux environ 10 minutes. Ajouter le safran et laisser cuire pendant encore 5 minutes.







Battre les œufs à la fourchette avec la bûchette de fromage de chèvre râpée. Bien mélanger.







Faire cuire les spaghettis dans un grand volume d’eau salée. Les égoutter quand ils sont al dente.







Assaisonner les spaghettis avec la sauce aux fleurs de courgettes et les œufs battus au fromage. Laisser les fleurs de courgettes imprégner de leur saveur les pâtes pendant



une à deux minutes, à feu doux.







Servir le plat bien chaud.