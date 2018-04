LA RECETTE DU JOUR. Œuf « cocotte » au thon et paprika

Pour 2 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 2 petits pains ronds,

- 2 œufs,

- 2 tomates ou tomates séchées,

- 1 boîte (160 g) de thon entier au naturel,

- 2 échalotes,

- 1 cuillerée à soupe de crème fraîche épaisse,

- paprika,

- 1 gousse d'ail,

- quelques brins de persil,

- 1 pincée de sel et de poivre,

- 1 filet d'huile d’olive.

RÉALISATION





Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).



Coupez les chapeaux des pains. Enlever la mie de l'intérieur. Lavez les tomates. Coupez les en dès. Réservez les dans un plat allant au four.



Assaisonnez-les et passez un pinceau imbibé d’huile d’olive.



Dans un bol, mettez le thon émietté, le paprika, le persil, l’ail, le sel, le poivre et les échalotes et les tomates coupées finement. Ajoutez une cuillerée à soupe de crème et mélangez.



Garnissez le fond des pains d’une cuillerée à soupe du mélange de thon et tassez. Cassez l’œuf par-dessus. Ajoutez un petit peu de crème dans le blanc.



Saupoudrez de persil et de paprika, salez et poivrez et enfournez pendant 10 min.