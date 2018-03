LA RECETTE DU JOUR. Nouilles aux crevettes, coco, curry et brocolis

Pour 2 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 1/2 brocoli,

- 100 g de nouilles,

- 1 barquette de soja frais,

- 1 poivron rouge,

- 15 crevettes roses,

- 10 cl de crème coco,

- 1 gousse d'ail,

- 1 cuillerée à soupe de curry,

- coriandre fraîche.

RÉALISATION





Couper les têtes du demi-brocoli. . Déposer les nouilles dans une casserole d’eau salée et frémissante. 2 minutes avant la fin de la cuisson des pâtes, ajouter les brocolis, le poivron découpés dans la casserole. Égoutter et réserver.



Faire revenir la gousse d’ail dans une poêle avec les crevettes.



Ajouter la crème coco ainsi que le curry. Laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes.



Saler, poivrer et déposer délicatement les feuilles de coriandre fraîches, les pousses de soja et les brocolis sur les nouilles. Mélanger et servir !