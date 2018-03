LA RECETTE DU JOUR. Muffins au comté, champignons et bacon

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 40 min

LES INGRÉDIENTS





- 100 g de comté taillé en petits dés,

- 100 g de champignons de Paris taillés en petits dés,

- 100 g de bacon taillé en petits dés,

- 300 g de farine,

- 75 g de beurre,

- 25 cl de lait entier,

- 2 œufs,

- 1 sachet de levure chimique,

- 10 g de beurre,

- 1 pincée de sel.







RÉALISATION





Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez les moules à muffins. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et le sel. Faites fondre le beurre dans une casserole.



Mélangez les œufs et le lait à part, puis ajoutez-y le beurre fondu et mélangez bien. Ajoutez cette préparation à la farine.



Faites revenir les champignons dans une sauteuse avec un peu de beurre. Égouttez le tout avant de l’incorporer à la pâte à muffins, puis ajoutez le comté et mélangez. Enroulez le bacon sur l'extérieur des moules et remplissez les aux trois quarts, avec la préparation, cassez un œuf par dessus et enfournez pour 35 minutes.



Servez chaud.