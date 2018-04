LA RECETTE DU JOUR. Mini quiches brocoli et bacon

Pour 6 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS

- 1 pâte feuilletée,

- 1/2 tête de brocoli,

- 3 c. à s. de dés de bacon,

- 5 tomates cerises,

- 5 œufs,

- 1/4 de c. à c. de noix de muscade en poudre,

- sel et poivre,

- 100 g de parmesan râpé,

- 33 cl de crème entière de Normandie.

RÉALISATION





Préchauffer le four à 160 °C.



Découper la pâte feuilletée au format de vos petits moules. Foncer les mini moules avec la pâte, puis bien piquer le fond de quiche à la fourchette.



Fouetter les 5 œufs avec la noix de muscade, du sel et du poivre. Incorporer la crème entière fluide. Ajouter le fromage râpé. Répartir cette préparation dans les moules.



Répartir ensuite la demi-tête de brocoli cuite à la vapeur et coupée en petits morceaux, les tomates cerises découpées et le bacon.



Enfourner 30 minutes. Les quiches doivent être bien dorées.