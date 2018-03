LA RECETTE DU JOUR. Madeleines au maquereau et au curry

Pour 6 personnes

Préparation : 5 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 boîte de filets de maquereaux relevés au curry,

- 80 g de farine,

- 2 œufs,

- 25 g de beurre fondu,

- 1 demi-sachet de levure,

- 15 g d'emmental râpé,

- sel/poivre.

RÉALISATION





Préchauffez le four à 240 °C (th. 8). Battez les œufs. Mélangez la farine et la levure. Incorporez ce mélange aux œufs puis ajoutez le beurre et l'emmental râpé.



Écrasez les filets de maquereaux à la fourchette avec leur jus. Incorporez-les à la pâte à madeleines, salez.



Déposez une cuillerée de pâte au fond des moules à madeleines et enfournez pour 10 min.



Servir tiède ou froid.