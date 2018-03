LA RECETTE DU JOUR. Lapin à la moutarde

Pour 6 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 lapin,

- 4 échalotes,

- 3 gousses d’ail,

- 1/2 botte d’estragon,

- 50 g de beurre,

- 40 cl de vin blanc sec,

- 20 cl de bouillon de volaille,

- 2 c. à s. de moutarde de Meaux,

- 40 cl de crème liquide,

- 1/2 botte de carottes avec leurs fanes,

- 10 g de gros sel,

- sel, poivre.

RÉALISATION





Découpez le lapin en morceaux et retirez le foie. Pelez et ciselez les échalotes. Épluchez les gousses d’ail et écrasez-les. Lavez, effeuillez et hachez l’estragon. Salez et poivrez les morceaux de lapin.



Dans une poêle, faites fondre le beurre, ajoutez les morceaux de lapin et faites-les dorer. Ôtez le lapin, remplacez-le par les échalotes et l’ail, faites suer avec une pincée de sel.

Versez le vin blanc et faites réduire de moitié. Versez le bouillon de volaille et diluez la moutarde dedans. Remettez les morceaux de lapin dans la poêle et parsemez d’estragon haché. Portez à ébullition, puis couvrez et faites mijoter à feu doux pendant 20 min environ.

Versez ensuite la crème, portez à ébullition et coupez le feu.



Pendant la cuisson de la viande, lavez et raccourcissez les fanes à environ 1 cm, pelez les carottes. Faites-les cuire dans un grand volume d’eau bouillante salée, 8 à 10 min. Servez sans attendre