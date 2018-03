LA RECETTE DU JOUR. La tarte au citron

Pour 6 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 35 min

LES INGRÉDIENTS





- 200 g de farine,

- 70 g de beurre + 15 g,

- 70 g de sucre en poudre,

- 1 œuf, 1/2 c. à c. de levure chimique,

- 1 pincée de sel,

- 1 poignée de haricots secs.



Pour la garniture :

- 4 citrons non traités,

- 4 œufs,

- 100 g de sucre en poudre,

- 100 g de beurre,

- 1 pincée de sel.

RÉALISATION





Préparez la pâte : dans une jatte, fouettez l’œuf avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine, la levure, le sel puis le beurre fondu et tiédi. Mélangez. Ramassez la pâte obtenue en boule. Laissez reposer 30 min au frais.



Préchauffez le four sur thermostat 7 (210 °C).

Étalez la pâte. Foncez-en un moule à tarte beurré. Piquez le fond à la fourchette. Recouvrez-le d’une feuille de papier sulfurisé. Éparpillez les haricots secs sur la pâte. Faites cuire 15 min au four.



Préparez la garniture:faites fondre le beurre. Rincez 3 citrons sous l’eau chaude. Essuyez puis râpez finement les zestes au-dessus d’un saladier.



Ajoutez-y le jus des 4 citrons, les œufs, le sucre, le beurre fondu et le sel.



Fouettez le mélange. Versez-le dans le fond de pâte précuit. Faites cuire pendant 20 min au four à th. 6 (180 °C). Démoulez et servez à température ambiante.