LA RECETTE DU JOUR. Gratin de saumon et Saint-Jacques au thym

Pour 6/8 personnes

Préparation : 40 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 30 cl de sauce béchamel,

- 250 g de noix de Saint-Jacques (sans corail),

- 500 g de filet de saumon frais,

- 40 g de beurre doux,

- 100 g de pousses d’épinards,

- 1 gousse d’ail,

- thym,

- 1 citron,

- sel et poivre.







RÉALISATION





Couper le saumon en morceaux. Effeuiller le thym.



Dans un plat, mélanger les morceaux de saumon avec le thym et ajouter le zeste du citron. Saler, poivrer et laisser reposer la préparation 30 minutes.



Hacher l’ail. Dans une poêle, faire revenir l’ail et le beurre, ajouter les noix de Saint-Jacques.



Laver, équeuter les jeunes pousses d’épinards dans une passoire et les rincer à l’eau bouillante.



Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).



Beurrer un plat à gratin. Disposer les morceaux de saumon cru, les noix de Saint-Jacques et les épinards. Verser sur le dessus la sauce béchamel.



Faire cuire 30 minutes au four.