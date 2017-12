LA RECETTE DU JOUR. Feuilletés épinards et bacon

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 20 g de beurre,

- 10 feuilles de pousses d’épinards ciselées,

- 150 g de brocolis coupés en morceaux et cuits à l’eau,

- 5 tranches de bacon coupées en morceaux,

- ½ poche de crème épaisse légère,

- 2 rouleaux de pâte feuilletée,

- 1 c. à s. de graines de fenouil,

- fleur de sel et poivre.

RÉALISATION





Préchauffer le four à 200°/210° C (th. 7).



Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter les épinards, les brocolis cuits, le bacon et la crème épaisse. Bien mélanger. Réserver.



Dérouler les deux pâtes feuilletées sur le plan de travail. Découper à l’aide d’un emporte-pièce 24 carrés de pâte. Disposer une cuillerée à soupe du mélange légumes/crème au centre de 12 carrés. Les recouvrir avec les bords et sceller les bords des deux pâtes en appuyant tout autour.



Déposer les feuilletés sur une plaque allant au four. Les badigeonner de beurre fondu, les saupoudrer de graines de fenouil, de poivre moulu et de fleur de sel. Enfourner 10 à 12 min.