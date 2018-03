LA RECETTE DU JOUR. Feuilletés au roquefort

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 pot de confiture de mirabelles,

- 1 pâte feuilletée,

- 200 g de roquefort,

- 1 salade (mesclun ou pousses d'épinards),

- 50 g de noisettes concassées,

- 2 c.à s. de vinaigre balsamique,

- 2 c.à s. d’huile d’olive.

RÉALISATION





Dérouler la pâte feuilleté sur une plaque de four et sur une feuille de papier sulfurisé, puis étaler et déposer le roquefort et confiture de mirabelles. Puis rouler la pâte. Passer au four le feuilleté et laisser la confiture caraméliser. Surveiller régulièrement. Lorsque la confiture devient de couleur dorée ou légèrement brune, retirer du four.



Laver la salade et la couper grossièrement. Dresser dans chaque assiette. Servir en même temps la salade avec les noisettes concassées et la vinaigrette.