LA RECETTE DU JOUR. Feuilles de vigne farcies

Pour 6 personnes

Préparation : 45 min

Cuisson : 45 min

LES INGRÉDIENTS

- 200 g de riz complet,

- 40 feuilles de vigne en conserve rincées à l’eau froide et égouttées,

- 1/2 l d’eau.



La farce :

- 300 g de bœuf haché,

- 1 gousse d’ail pressée,

- 1 bouquet de persil haché fin,

- 2 c.à s. de purée de tomates,

- quelques gouttes de jus de citron,

- 3 cuillerées d’huile d’olive vierge extra,

- sel, poivre noir du moulin,

- paprika en poudre.





RÉALISATION





Dans une passoire, rincez le riz sous l’eau chaude. Laissez égoutter



Mélangez-le aux ingrédients pour la farce. Assaisonnez avec le sel, le poivre et le paprika. Déposez une c. à c. de farce sur chaque feuille de vigne puis rabattez les côtés et enroulez.

Déposez les rouleaux dans une large casserole. Versez-y l’eau et maintenez les rouleaux au fond de la casserole en déposant 3 assiettes plates par-dessus.

Recouvrez la casserole puis portez l’eau à ébullition et faites étuver les rouleaux à feu doux durant 30 à 45 min.

Retirez du feu les feuilles de vigne farcies puis mettez-les au réfrigérateur. 4. Dégustez bien frais.