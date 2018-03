LA RECETTE DU JOUR. Dos de thon mi-cuits et gelée de soja

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 400 g de thon rouge,

- 100 g de chapelure,

- 100 g de persil plat,

- 100 g de sésame,

- 100 ml de sauce soja,

- 2 feuilles de gélatine,

- sel de Guérande, poivre



RÉALISATION





Coupez le thon en quatre rectangles identiques, salez-les et poivrez.



Réservez au frais Équeutez le persil et mixez avec la chapelure pour réaliser une poudre verte.



Passez ensuite au tamis puis panez les filets de thon avec le persil et le sésame.



Faites-les poêler 30 secondes sur chaque côté sans matière grasse et réservez au frais jusqu'au moment de servir.



Gelée de soja : portez à ébullition la sauce soja puis ajoutez les feuilles de gélatine préalablement trempées dans de l'eau froide.



Versez le mélange dans une assiette plate puis laissez prendre au frigo.



Découpez la gelée en rubans. Au centre d'une assiette, disposez une bandelette de gelée de soja puis le thon mi-cuit dessus et déposez une pincée de sel de Guérande sur le filet de thon.



Recette réalisée par le chef Franco Bowanee.