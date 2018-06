LA RECETTE DU JOUR. Cannelés

Pour 4 personnes

Préparation : 16 min

Cuisson : 75 min

LES INGRÉDIENTS

- ¼ de l de lait,

- 25 g de beurre,

- 50 g de farine,

- 100 g de sucre en poudre,

- 1 œuf et 1 jaune d'œuf,

- 1 cuillerée à soupe de rhum,

- 1 cuillerée à café d’extrait de vanille,

- 9 marrons glacés.

RÉALISATION





À préparer la veille : faites bouillir le lait avec le beurre. Dans un bol, mélangez la farine et le sucre en poudre. Battez le jaune d’œuf avec l’œuf entier et incorporez-les au mélange farine-sucre.



Ajoutez le rhum puis le mélange beurre-lait, petit à petit, tout en continuant à battre avec le fouet. La pâte doit être fluide. Aromatisez avec la vanille.



Laissez reposer au réfrigérateur 24 h.



Le jour même : préchauffez le four à 250 °C. Garnissez le fond des alvéoles de la plaque à cannelés de brisures de marrons glacés et complétez avec la préparation de la veille jusqu’aux 4/5 du moule.



Enfournez 15 min, puis baissez la température à 180 °C pour les laisser cuire encore 60 min. Dès la sortie du four, démoulez-les.



Servez-les tièdes ou froids.