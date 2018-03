LA RECETTE DU JOUR. Burger au coulommiers

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 4 pains à burger ou pain brioché,

- 1/2 coulommiers,

- 4 steaks hachés de bœuf,

- salade au choix (roquette, mâche, laitue),

- 2 oignons,

- 4 gros cornichons aigre doux,

- 20 g de beurre.



Pour la sauce :

- une petite échalote,

- 20 cl de crème fraîche liquide,

- 2 c. à s. de moutarde à l’ancienne,

- 1 c. à s. de moutarde,

- 15 g de beurre, poivre.

RÉALISATION





Sauce : faire dorer l’échalote à feu doux avec le beurre. Ajoutez les moutardes et la crème puis poivrez légèrement.



Laissez mijoter quelques minutes jusqu’à obtenir une texture onctueuse. Faites revenir les oignons avec le beurre à feu vif jusqu’à ce qu’ils soient caramélisés et réservez-les. Faites cuire les steaks hachés dans la même poêle selon la cuisson désirée.



Détachez les 2 parties du pain burger. Tartinez la base de sauce moutarde, ajoutez-y les oignons et la salade. Ajoutez le steak haché, puis des tranches fines de coulommiers. Posez par-dessus quelques feuilles de salade et un peu de sauce. Refermez le pain et passez au four 2-3 minutes.



Servez sans attendre.