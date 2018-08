LA RECETTE DU JOUR. Brochettes de gambas grillées et crème ̀a la mangue

Pour 4 personnes



Préparation : 15 min + 1h marinade



Cuisson : 5 min

LES INGRÉDIENTS









- 10 bâtons de citronnelle,



- 20 gambas,



- 1/2 mangue,



- 5 c.à s. d’ huile d'olive,



- 3 gousses d'ail hachées,



- 1 zeste de citron vert, le jus d’un citron vert,



- 20 cl de crème légère semi-épaisse,



- 1 c. à s. de poudre de piment doux,



- fleur de sel, poivre

RÉALISATION













Couper les bâtons de citronnelle en deux dans le sens de la longueur et embrocher chaque gamba. Les déposer dans un plat.









Couper la mangue en dés. Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, l’ail haché, les dés de mangue, une pincée de poivre ainsi que le zeste et le jus de citron. Recouvrir les



gambas avec cette préparation. Filmer le plat et placer au frais 1 h minimum.







Préparer le barbecue.







Récupérer la marinade et la faire chauffer dans une casserole pendant 1 min.







Ajouter la crème et cuire à feu doux 3 min puis mixer finement et rectifier l’assaisonnement si besoin.







Cuire les gambas au barbecue 2 min sur chaque face.







Saupoudrer de fleur de sel et de poudre de piment doux. Déguster avec la crème de mangue. Avec ou sans accompagnement, riz ou de pommes de terres ou salade.