LA RECETTE DU JOUR. Brick de légumes

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 4 feuilles de brick,

- 150 g de coulis de tomate,

- 1 poivron,

- 2 courgettes,

- gingembre frais,

- 2 gousses d'ail,

- 1 barquette de feta,

- huile d'olive.

- poivre.

RÉALISATION





Faire revenir les poivrons et courgettes découpés en lamelles dans une sauteuse avec un peu d'huile, le gingembre et l'ail écrasés. Ajouter le coulis de tomate. Bien mélanger et laisser à feu moyen pendant 10 minutes. Salez, poivrez selon votre goût.



Préparer les feuilles de brick. Disposer au centre la préparation et ajouter la feta. Pliez ou faites un petit sac à ficeler, c'est plus simple.



Posez le tout sur une plaque pour réchauffer au four 5 minutes avant de passer à table.