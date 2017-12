LA RECETTE DU JOUR. Bonhomme en pain d'épices

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 11 min

LES INGRÉDIENTS

Pour 12 biscuits :

- 1 c. à s. de poudre de baobab,

- 190 g de farine d’épeautre,

- 1 c.à c. de gingembre moulu,

- 1 c.à c. de cannelle moulue,

- 1 c. à c. de sel, 1/4 c.à c. d’épices de Noël,

- 1/4 c. à c. de bicarbonate de soude,

- 1/8 c. à c. de levure,

- 30 g d’huile de coco liquide,

- 30 g de mélasse,

- 30 g de sucre de coco,

- 1 œuf.



Glaçage :

- 1 c.à c. de poudre de baobab,

- 3 c.à s. de lait de coco,

- 3 c.à s. de beurre de coco,

- 1 c.à s. d’huile de coco,

- 1 c.à s. de jus de citron,

- 1 c.à s. de miel.

RÉALISATION





Pain d’épices.



Placez dans un grand bol tous les ingrédients secs sauf le sucre de coco, et mélangez. Dans un bol, battez au fouet l’huile de coco, la mélasse et le sucre de coco. Ajoutez un œuf et montez le tout en « neige ». Ajoutez les ingrédients liquides et mélangez le tout jusqu’à obtention d’une belle pâte.



Enveloppez-la dans du film plastique et placez-la au réfrigérateur 1h.



Préchauffez le four à 180 °C et recouvrez vos plaques avec du papier cuisson. Étalez-y la pâte (environ 6 mm d’épaisseur).



Utiliser des moules à cookies pour réaliser les formes de vos pains d’épices. Laissez cuire 8 à 11 min. Laissez refroidir 5 min, puis déposez sur une grille jusqu’à refroidissement complet.



Glaçage.



Mixez l’ensemble des ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Par petites portions, faites revenir la pâte à feu doux dans une poêle et mélangez.

Versez le glaçage dans une poche à douille et décorez vos pains d’épices.