LA RECETTE DU JOUR. Banana cake, citron, coco

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 4 bananes jaunes,

- le jus d’un citron vert,

- 4 c. à s. de sucre roux,

- 2 c.à s. de fleur de maïs Maïzena®,

- 20 cl de crème fraîche liquide,

- 1 œuf,

- 3 c.à s. de noix de coco râpée,

- 1 c.à s. bombée de graines de sésame non grillées +3c. à s. pour la décoration

RÉALISATION





Préchauffez votre four à 210 °C (th. 7).



Coupez les bananes en rondelles. Arrosez du jus de citron vert et saupoudrez de 2 cuillerées de sucre roux. Réservez au réfrigérateur.



Délayez la fleur de maïs dans la crème liquide. Ajoutez l’œuf, le sucre et la noix de coco râpée. Mélangez bien l’ensemble.



Placez les rondelles de bananes dans un plat à gratin et versez la crème à la noix de coco par-dessus.



Saupoudrez de sésame et de 2 cuillerées à soupe de sucre roux et de quelques rondelles de banane pour la déco.



Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 10 minutes à 210 °C (th. 7).



Dégustez aussitôt.