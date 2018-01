Yzeure-AS Monaco en Coupe de France samedi: pour Leonardo Jardim, "il faudra faire attention"

Le coach portugais a fait le point sur la reprise après les fêtes et sur ce déplacement atypique.

Vous reprenez déjà avec un déplacement à Yzeure, une équipe de National 2.

"C’est un match piège car on va jouer contre une équipe inhabituelle pour nous.

Yzeure, c’est une équipe qui a déjà éliminée plusieurs fois des clubs de Ligue 1, ils ont déjà fait plusieurs épopées en Coupe de France.

Ils ont l’habitude de se sublimer, surtout chez eux, dans un petit stade qui sera plein. C’est pour cela que nous devons faire attention. Il faut gagner pour continuer notre parcours.

falcao dispensé?

Quelle équipe allez-vous emmener dans l’Allier?

Je vais amener une équipe proche de notre équipe type en prenant compte des retours des fêtes.

Glik sera suspendu, c’est la seule certitude concernant les titulaires. Je ne vais pas créer beaucoup de surprises dans mon groupe.

Falcao est-il prêt? On se souvient qu’il s’était gravement blessé en Coupe de France il y a quatre ans…

Il a un petit souci de fatigue. Je ne vais pas prendre de risque, peut-être que je ne vais pas l’emmener pour ce match.

Serrano, Tielemans et Traoré ne seront pas là non, plus, ils sont blessés et récupèrent tranquillement.

"il faut réduire le groupe"

Meïté et Kongolo sont partis en prêts. D’autres mouvements sont-ils à prévoir?

On l’avait annoncé, il faut réduire le groupe pour garder tout le monde concentré. C’est important d’avoir un effectif adapté aux nombres de matches que l’on doit faire.

Meïté et Kongolo n’ont pas eu un temps de jeu conséquent sur cette première partie de saison, c’est mieux qu’ils aillent progresser en jouant plus régulièrement ailleurs jusqu’en juin. Ils vont profiter de cette expérience pour jouer et progresser.

Peut-être que l’on va encore prêter un ou deux joueurs, a priori des jeunes, je pense à l’un de nos jeunes gardiens car nous en avons trois (Badiashile, Si et Fernandez Llorente).

Jordi Mboula n’est pas encore prêt pour l’équipe première mais il faut lui trouver quelque chose de différent de la CFA. On va y réfléchir.

Il ne faut pas prêter pour prêter, il faut que les joueurs qui partent jouent.

Vous reprenez contre Yzeure mais le calendrier est dense en janvier…

Janvier sera très chargé car on va jouer tous les trois jours entre le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue.

Il faut vite se remettre dans le rythme car on va être confronté à une grosse cadence de match d’entrée.

Là, on va jouer samedi, mardi puis samedi, puis de nouveau mardi, etc. Cela va très vite s’enchaîner."