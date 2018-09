Villeneuve-Loubet : un ancien footballeur professionel condamné

C'est l'histoire de la difficile reconversion d'un joueur de football professionnel qui - après une carrière remarquée - se retrouve impliqué dans une affaire sentimentale qui a mal tourné.



Jean-Pierre Cyprien, un Guadeloupéen de 49 ans, a la silhouette athlétique du sportif aguerri. Et pour cause, depuis qu'il a cessé sa carrière à la fin des années 2000, il est coach sportif dans une salle de sport à Villeneuve-Loubet. Ancien membre de clubs prestigieux de Ligue 1 (AS Saint-Étienne, Olympique de Marseille, etc.), il a même été sélectionné, une fois, par Aimé Jacquet pour intégrer l'équipe de France.



Un changement



d'attitude radical



C'était en 1994 contre l'Italie. Mais, en comparution immédiate mercredi devant le...