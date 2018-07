VIDEO. Le champion du monde Olivier Giroud a rendu visite aux enfants hospitalisés à Monaco

Le footballeur est venu en Principauté, en tant que parrain de cœur du Monaco Collectif Humanitaire. Avec discrétion et fidélité, il donne du temps et des moyens depuis 2014 à l'association.

Et vient régulièrement à la rencontre de ces enfants d’Afrique, souffrant de maladies cardiaques, qui sont opérés en Principauté. Comme il l'a fait ce vendredi matin, en partageant le quotidien de trois enfants hospitalisés.

Un câlin pour la petite Notahiana, quatorze mois toute frêle qui s’est lovée dans ses bras musclés. Un cadeau pour Fatima, quatre ans un peu impressionnée, venue du Burkina Faso et tout juste sortie du service réanimation.

Le plus grand de la bande, Adama, neuf ans, venu du Mali, a reçu une paire de crampons dédicacée avant de rejoindre le bloc opératoire.

Tous sont sous l’aile du Monaco Collectif Humanitaire, formé en 2008 pour le cinquantième anniversaire du prince Albert II avec l’idée d’opérer dans l’année, cinquante enfants d’Afrique souffrant de maladies cardiaques.

Une décennie plus tard, ce collectif qui devait être éphémère est devenu pérenne et a soigné plus de 380 enfants en dix ans.

