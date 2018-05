VIDÉO. L'AS Monaco s'impose une nouvelle fois dans les arrêts de jeu 1-0 face à Saint-Etienne

Après Caen dimanche dernier, Monaco remporte une nouvelle victoire décisive dans la dernière ligne droite de la saison en s'imposant dans les arrêts de jeu contre Saint-Etienne grâce à un penalty de Fabinho.

Cette victoire, combinée au nul de Marseille à Guingamp, vendredi, et à la défaite de Lyon permet à l'ASM de compter trois points d'avance sur l'OM et passer devant l'OL au classement alors qu'il ne reste plus qu'une seule journée.

Le podium n'est pas encore certain mais il est presque acquis. Oui, Monaco est deuxième.