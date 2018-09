VIDEO Cap-d'Ail fête son héros Didier Deschamps en présence de la coupe du Monde et de Footix

Adieu le stade Marquet!

Après Bayonne, sa ville natale, Didier Deschamps a donné, mercredi soir, son nom au stade de Cap-d’Ail, "sa ville de cœur" selon le maire de la commune, Xavier Beck.

Hommage

"à ces bénévoles qui ne comptent pas les heures"

"Fier" et "honoré", l’homme aux deux étoiles a dédié son discours au football amateur, "ses éducateurs et bénévoles qui ne comptent pas les heures" et "cette jeune génération qui rêve de porter un jour le maillot bleu, blanc, rouge".

Didier Deschamps a ensuite communié avec ses 400 anonymes, et nombre de figures locales dont le prince Albert II, coupe du monde en mains.