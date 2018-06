"Un mec de valeur, un homme de principe": qui est vraiment Patrick Vieira, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice?

"Nice? French Riviera?" Quelques fans de la Major League Soccer (MLS) ont légèrement tiqué sur la destination de Patrick Vieira, coach démissionnaire du New York City FC. Le City Football Group avait tracé une voie royale à Manchester pour Vieira, en cas de départ de Guardiola. A la limite, Arsenal aurait pu titiller le champion du monde 1998 pour succéder à Wenger. Mais l’OGC Nice, “What?”

"Tout ce que fait Patrick est réfléchi, reprend de volée Mickaël Marsiglia, qui partage 25 ans d’amitié avec Vieira. Il est très minutieux, il ne laisse rien au hasard. Dans sa vie comme sur le terrain. Il ne vient pas ici pour le soleil. L’affaire avec Nice dure depuis un certain temps, ça ne m’étonne pas. Il ne prend jamais de décision sur un coup de tête. Et quand il a choisi une direction, il ne dévie plus. C’est un mec de valeur, un...