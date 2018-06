Un ex-joueur de l'OGC Nice organise un match commémoratif pour un ancien de l'ASM, terrassé par un cancer

Il avait la vie devant lui. Tout le temps pour user ses crampons sur les terrains de foot de Savoie ou d’ailleurs. Le footballeur Yanis Cavaglia a été terrassé par un cancer il y a 18 mois, à l’âge de 34 ans.



Originaire de la région niçoise, où sa famille vit toujours, il avait été formé à Monaco, et avait joué toute son enfance à Villefranche sur Mer. Il avait ensuite foulé les pelouse de Beauvais, d'Ajaccio, de Genève, d'Evian et de Thonon.

Là-bas, dans l’équipe des Croix de Savoie, il avait retrouvé un ancien de l’OGC Nice, Mickael Rol.

C’est lui, et plus particulièrement son épouse Stéphanie, mais aussi l’épouse de Yanis, Sandrine, qui sont à l’origine du match commémoratif qui se déroulera ce samedi 16 juin, au stade de Saint-Disdille à Thonon.



De longs mois de travail ont été nécessaires pour réunir d’anciens coéquipiers de Yanis, tous touchés par la cause.

Maillots monégasques

Ce match sera l’occasion d’une vente de maillots signés par des joueurs, pour laquelle Lémar et Sidibé ont offert chacun un maillot de l’ASM dédicacé.

Les fonds récoltés seront destinés à la recherche contre le cancer.