Un club de fans de l'ASM à Beausoleil

Un entraînement un brin perturbé. Au beau milieu d'un jeu de balles sur le synthétique d'André-Vanco, voilà que Léonardo Jardim et João Moutinho déboulent près des tribunes. Pour les jeunes du FC Beausoleil, il n'est alors plus question de se frayer un chemin vers le but mais bien de glaner un coup de griffe de l'entraîneur et du milieu de terrain de l'AS Monaco. Sur une carte postale, un ballon, un maillot ou même un protège-tibia. N'importe où une furtive signature peut se loger. Avec les parents de...